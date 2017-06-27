В возрасте 39 лет скончался хоккейный арбитр Михаил Бутурлин

Как стало известно «Чемпионату», 27 июня 2017 года в возрасте 39 лет скончался арбитр КХЛ Михаил Бутурлин-младший.

В качестве главного судьи он обслуживал матчи Континентальной хоккейной лиги с сезона-2010/11. Он принял участие в 324 матчах КХЛ, в том числе 27 в плей-офф. Обслуживал два матча серии последнего финала Кубка Гагарина между СКА и магнитогорским «Металлургом».