Возняцки полностью обнажилась для журнала

Знаменитая датская теннисистка Каролина Возняцки в очередной раз порадовала поклонников необычными снимками. Фотограф запечатлел ее абсолютно голой.

Бывшая первая ракетка мира снялась обнаженной для специального выпуска журнала ESPN The Body Issue. На своей официальной странице в Instagram спортсменка заявила, что восхищается данной фотосессией. "Горда и рада за это! Спасибо #ESPNBody за обложку", – написала Возняцки под снимком в соцсети.

Подписчикам спортсменки снимок явно понравился. Они тут же ответили на публикацию шквалом комментариев. "Вау!! Супер", "Мамма Миа", "Фантастический снимок", "Правильно ! Давно пора играть в тенис голыми", "Великолепная женщина и сексуальное тело", – написали поклонники теннисистки под фото (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Каролина Возняцки не в первый раз радует фанатов откровенными снимками. Ранее знаменитая датская теннисистка опубликовала в соцсети пляжный снимок без купальника – вместо него девушку украшал боди-арт.

Proud and excited for this one! Thank you #ESPNBody for the cover!! Link in bio Публикация от Caroline Wozniacki (@carowozniacki) Июн 27 2017 в 7:24 PDT