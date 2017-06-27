Кураньи: очень скучаю по борщу

"Это был тот день, когда мне захотелось поесть борща. Я очень скучаю по борщу! Пока что не встречал русских ресторанов в округе. Еще скучаю по команде и одноклубникам.

Это было хорошее время. И для меня, и для семьи. У моего сына в Москве остался лучший друг, он все время с ним переписывается", - сказал Кураньи.

Футболист выступал за "Динамо" с 2010 по 2015. Провел 145 матчей и забил 56 мячей.