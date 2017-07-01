Свадьба Месси проходит при повышенных мерах безопасности

В городе были приняты повышенные меры безопасности. Как сообщает телеканал Todo Noticias, в ходе мероприятия были задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов

Кроме того, отель, в котором проходит церемония, находится под охраной частной компании.

На свадьбу были приглашены 260 гостей.