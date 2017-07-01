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Газета.Ru

Свадьба Месси проходит при повышенных мерах безопасности

Месси женился в родном городе в Аргентине
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30 июня нападающий сборной Аргентины и "Барселона" Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо в их родном городе Росарио, передает газета "Известия".
В городе были приняты повышенные меры безопасности. Как сообщает телеканал Todo Noticias, в ходе мероприятия были задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, отель, в котором проходит церемония, находится под охраной частной компании.
На свадьбу были приглашены 260 гостей.
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