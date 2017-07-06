Российские футболисты остались без премиальных за Кубок конфедераций

«У футболистов сборной были предусмотрены премиальные за выход из подгруппы Кубка конфедераций. Ничего не получат», — ответил Мутко на вопрос о денежном вознаграждении отечественных игроков.





Сборная России под руководством Станислава Черчесова провели три матча группового этапа Кубка конфедераций. Россияне оказались сильнее новозеландцев (2:0), а затем уступили вначале португальцам (0:1) и мексиканцам (0:2). Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал.

Кубок конфедераций-2017 проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Победителем турнира стала сборная Германии, в финале обыгравшая чилийцев в дополнительное время.