Мутко: все билеты на финальные матчи Кубка конфедераций проданы

"Есть уже победители - это болельщики футбола. Те 600 тысяч болельщиков, которые посетили матчи Кубка конфедераций. Все игры были великолепные, мы получили удовольствие от игры замечательных команд. Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах. На сегодняшний день все билеты проданы на финал и матч за третье место.

Хочу отметить, что все команды удовлетворены организацией турнира. Во время турнира сюда приезжало и много команд - будущих участников чемпионата мира. Они побывали на своих базах, в городах и высказали свою положительную оценку", - цитирует Мутко "Р-Спорт".

Финальный матч Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Чили и Германии, пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге. Игра за 3-е место между командами Португалии и Мексики состоится в этот же день в Москве.