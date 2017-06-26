Россияне прошли допинг-тест до Кубка конфедераций, результаты негативные

Все футболисты сборной России прошли допинг-тестирование перед Кубком конфедераций, все результаты негативные, заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит

Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на некие электронные письма сообщила, что все члены сборной России по футболу, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, подозреваются ФИФА в употреблении допинга. ФИФА в воскресенье заявила, что все допинг-пробы, взятые во время проходящего в России с 17 июня по 2 июля Кубка конфедераций, пока были отрицательными.

"Все футболисты сборной России прошли допинг-тестирование перед Кубком конфедераций, все результаты негативные", — сказал Смит.