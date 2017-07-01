Президент ФИФА оценил Кубок конфедераций в России

Проходящий в России Кубок конфедераций стал большим успехом. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино . Его слова приводит «Советский спорт» в субботу, 1 июля.

«Этот Кубок конфедераций прошел очень успешно со многих точек зрения. Мы много слышали про проблемы в России, про насилие, про хулиганов, про расизм — кто-то говорил, что людям в России будет не до футбола. Но у нас ни одного инцидента. У кого-то были вопросы по инфраструктуре — но все сработало отлично», — сказал Инфантино.

Глава ФИФА также отметил русский народ. «Люди в России всегда улыбались, всегда были готовы помочь — это и есть лицо русского народа», — добавил он.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В финальном матче встретятся команды Германии и Чили. Сборная России не сумела преодолеть групповой этап, обыграв Новую Зеландию (2:0) и проиграв командам Португалии (0:1) и Мексики (1:2).