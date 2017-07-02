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Радулов: возвращаюсь домой

Радулов: возвращаюсь домой
Фото:
Российский хоккеист Александр Радулов, ставший свободным агентом после завершения контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс», опубликовал видео с борта самолёта.
«Возвращаюсь домой», — сказал хоккеист в концовке видеозаписи опубликованной в Instagram.
Россиянин не дал никаких пояснений о смысле своего видеопослания.
В минувшем сезоне за 82 матча регулярного чемпионата НХЛ Радулов набрал 61 (20+41) очко. В шести матчах плей-офф на счету игрока семь (2+5) очков.
Ранее сообщалось, что «Монреаль» предложил Радулову новый трёхлетний контракт.
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Александр Радулов
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