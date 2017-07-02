Радулов: возвращаюсь домой



Российский хоккеист Александр Радулов , ставший свободным агентом после завершения контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс», опубликовал видео с борта самолёта.

«Возвращаюсь домой», — сказал хоккеист в концовке видеозаписи опубликованной в Instagram.



Россиянин не дал никаких пояснений о смысле своего видеопослания.



Alex Radulov just Instagram storied a video of himself on a plane. Wait until the end, he says "going back home". Whatever that means. pic.twitter.com/VpTwZfOsnr— Amanda Stein (@amandacstein) 1 июля 2017 г.

В минувшем сезоне за 82 матча регулярного чемпионата НХЛ Радулов набрал 61 (20+41) очко. В шести матчах плей-офф на счету игрока семь (2+5) очков.



Ранее сообщалось, что «Монреаль» предложил Радулову новый трёхлетний контракт.