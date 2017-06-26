Сильнейшие сборные мира отказываются жить в Москве во время ЧМ-2018

Сильнейшие футбольные сборные мира отказываются размещаться в Москве во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Причиной подобного решения стали столичные пробки. Об этом сообщает ESPN FC

Среди команд, отказавшихся базироваться в Москве, действующий чемпион мира Германия и Англия. Немецкая команда планирует остановиться в Сочи, так как футболистов и персонал сборной впечатлили условия южного города. Чемпионат мира по футболу-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В настоящее время в России проходит Кубок конфедераций. В полуфиналах турнира сыграют Германия и Мексика и Чили и Португалия.