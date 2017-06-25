Известный комментатор Дмитрий Губерниев усомнился в том, что сборная России на чемпионате мира-2014 применяла допинг. Напомним, что, по информации The Mail on Sunday, все футболисты российской команды на мировом первенстве подозреваются в применении допинга. Предполагается, что россияне могли стать участниками допинговой программы, которая, как утверждается, могла осуществляться с 2011 по 2015 год.

– По информации английских СМИ, сборная России на чемпионате мира-2014 применяла допинг... Российская сборная, к слову, худшая реклама допингу, – сказал в эфире программы "Все на матч" Губерниев.