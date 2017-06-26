Мутко: Сборная России не просила вознаграждения за Кубок конфедераций

Игроки сборной России по футболу не говорили о финансовом вознаграждении за участие в Кубке конфедераций. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

По словам Мутко, это навсегда решенный технический вопрос, поскольку есть контракт с командой.

Ранее вице-премьер отметил, что участники турнира показали высокий уровень, и за полуфинальными встречами будет не менее интересно наблюдать. В общей сложности матчи группового этапа Кубка конфедераций-2017 посетили около 450 тысяч зрителей.