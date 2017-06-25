Сформированы полуфинальные пары Кубка конфедераций по футболу

По результатам матчей третьего тура группового раунда Кубка конфедераций по футболу, в которых сборная Германии обыграла Камерун, а команда Чили сыграла вничью с Австралией, сформировались полуфинальные пары турнира.

В первом полуфинальном поединке, который пройдёт 28 июня, чилийские футболисты встретятся с Португалией, а 29 июня между собой сыграют команды Германии и Мексики.

Победители полуфинальных противостояний разыграют Кубок конфедераций, а проигравшие сразятся за третье место. Оба медальных матча состоятся в день закрытия турнира, 2 июня.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу завершила выступления на Кубке конфедераций, не сумев выйти из группы.