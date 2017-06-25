Главный тренер сборной Камеруна Уго Брос после матча группового турнира с Германией (1:3) отметил, что не считает справедливым удаление игрока своей команды. Специалист также оценил уровень подготовки России к чемпионату мира.

- Не считаю, что наш игрок заслуживал удаления. Он боролся за мяч так же, как и немец, - сказал Брос. - Оба задирали ногу высоко. А что касается того, что сначала судья удалил не того игрока... Не знаю, это только он может объяснить. Все были в недоумении.

- Что дал вам турнир в плане подготовки к чемпионату мира?

- Вылет на групповой стадии не стал для нас сюрпризом. Мы хоть и чемпионы Африки, но лучшим сборным с других континентов уступаем. И не только в плане игры как таковой, но и с точки зрения инфраструктуры, условий подготовки в Камеруне. У нас нет столько полей, как в той же Германии. Нынешнее поколение камерунских игроков объективно уступает своим предшественникам. Никого не виню, это просто данность.

- Как оцените уровень организации турнира?

- Все отлично. Очень понравились стадионы. Даже не ожидал, что они такого уровня, такие атмосферные. Но хочу еще раз отметить важную проблему: мы несколько раз опаздывали на тренировки из-за пробок на пути из гостиницы к полю. И даже полицейская машина сопровождения не помогала. За год вы должны решить эту проблему. Недопустимо, чтобы команда часами просиживала в автобусе! Это ломает все расписание.