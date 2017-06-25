Член исполкома РФС и Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков дал комментарий "СЭ" по поводу критики вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым защитника российской сборной Юрия Жиркова и вратаря Игоря Акинфеева.

– Подобная форма критики игроков недопустима! Очевидно, что такие комментарии провоцируют травлю. Жирков на Кубке конфедераций был одним из самых полезных футболистов сборной. А эти две желтые карточки были игровыми и нельзя сказать, что он действовал умышленно грубо. По сути оба предупреждения – оценка эпизодов арбитром, причем оценка весьма субъективная. Юрий и Игорь всегда являли собой пример самоотдачи – даже в случаях травм и не самого лучшего самочувствия принимали приглашение в национальную команду. Они сделали очень много для российского футбола и в том числе внесли огромный вклад в нашу бронзу на Euro-2008.

Ошибки могут быть, но это точно не повод для шельмования. А с точки зрения самоотдачи и характера радикально обновленная сборная сделала большой шаг вперед. Конечно, есть очевидные проблемы в игре, но мы все должны помогать команде, а не устраивать истерику по поводу отдельных ошибок. Они всегда были и будут в футболе. Юрий и Игорь – большие мастера, и я хотел бы публично их поддержать и высказать свое уважение.