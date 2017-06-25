Мутко: после матча с Мексикой многие из российской команды плакали

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о встрече с игроками сборной России после матча Кубка конфедераций с командой Мексики.

«Конечно, все хотят побед, но самое главное, когда команда уходит после игры, чтобы игроки не опускали глаза, чтобы они могли с поднятой головой смотреть на трибуны. Это было в матче с Мексикой, когда наши ребята уходили, стадион провожал их овациями и аплодисментами», — рассказал Мутко в эксклюзивном интервью RT.

Он отметил, что после матча посетил раздевалку сборной России и пообщался с игроками.

«Когда я пришёл в раздевалку, команда была просто убита и расстроена, многие даже плакали. Я понимал, что нужно им что то сказать. Мы пообщались. Я им сказал: «Вы сборная России, вы играли за свою страну. Да, у нас что-то не получилось. Да, может, где-то по уровню мы были слабее соперника. Но они хотели, это самое главное», — добавил глава РФС.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила Мексике и завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций, заняв третье место в группе A.