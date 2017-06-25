Британские СМИ сообщили о пяти игроках сборной России, нарушивших антидопинговые правила

Пятеро футболистов сборной России, выступающей на домашнем Кубке конфедераций - 2017, подозреваются в употреблении допинга, сообщает "Советский спорт".

The Mail on Sunday сообщает, что Максим Канунников, Игорь Акинфееев, Александр Самедов и Денис Глушаков, которые принимали участие в чемпионате мира - 2014, употребляли запрещенные препараты.

Расследование установило, что 23 футболиста сборной России и еще 11 действующих российских игроков оказались в списке из более чем 1000 фамилий атлетов, обвиняемых в употреблении допинга в рамках государственной программы.

Впервые скандал сказался на национальных футболистах, что ставит под сомнение возможность проведения чемпионата мира - 2018 в России.

Официальные лица ФИФА обладают полными досье о всех российских игроках. Какие действия предпримет организация, если вообще что-то будет сделано, официальные лица пока не рассказали, ответив, что они "продолжают расследование обвинений".

Кроме того, в употреблении допинга подозревается экс-игрок "Челси" Юрий Жирков.

Международная федерация футбола (ФИФА) проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которых подозревают в приеме допинга.