Федор Емельяненко готов провести бой-реванш с Мэттом Митрионом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко заинтересован в проведении боя-реванша с американцем Мэттом Митрионом после поражения на турнире Bellator 180 в Нью-Йорке. Об этом россиянин сообщил на пресс-конференции.

"Да, можно было бы", - сказал Емельяненко, отвечая на вопрос о возможном бое-реванше.

40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках и бой был перенесен.

Всего в активе Емельяненко теперь 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету Митриона 12 побед, 5 поражений.