Арбитр отменил красную карточку в матче MLS после возражений пострадавшего

В матче регулярного чемпионата MLS между «Филадельфией Юнион» и «Ди-Си Юнайтед» (1:0) главный судья Сорин Стойка отменил красную карточку, выданную полузащитнику «Ди-Си» Лусиано Акосте.

Причиной отмены решения стала аппеляция хавбека «Филадельфии» Хариса Медуньянина — игрока, пострадавшего от нарушения Акосты. Медуньянин обратился к рефери, указав, что Акоста не заслужил красной карточки, вручённой тому за нарушение на краю поля. Стойка послушал игрока и отменил наказание.

«Я подошёл к арбитру, и он мне сказал: „Он пнул тебя“, а я сказал: „Я не думаю, что он пнул меня, мне кажется это был просто толчок“. Так что, как по мне, там не было красной карточки», — сказал Медуньянин после игры.