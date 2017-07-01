Инфантино назвал информацию о допинге в российском футболе спекуляцией

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал информацию зарубежных СМИ об употреблении российскими футболистами допинга.

«Мы говорили, что какие-то расследования уже ведутся, я не знаю, сколько времени они займут. Но есть факты, а есть спекуляция, и здесь мы говорим о спекуляциях. В факты они не превратятся, поскольку так спекуляциями и останутся», — заявил Инфантино на пресс-конференции.

Он отметил, что допинг пробы сборной России с чемпионата мира по футболу были проверялись в лабораториях аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Через два года, на чемпионате Европы, вновь были проверены все игроки российской сборной. Помимо этого, допинг-тесты брались у российских футболистов после матчей еврокубков. Все они проверялись не в России, и все они дали отрицательный результат», — добавил президент ФИФА.

Ранее в ФИФА опровергли появившуюся в британских СМИ информацию, согласно которой футболисты сборной России употребляли допинг на чемпионате мира 2014 года.