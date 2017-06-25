Футболисты сборной России записали специальное обращение для болельщиков

Футболисты национальной команды России Александр Самедов, Александр Головин и Виктор Васин записали специальное обращение для болельщиков команды после завершения выступления на Кубке конфедераций.

Об этом сообщается на официальной странице российской сборной в социальной сети Twitter.

Игроки поблагодарили российских болельщиков за поддержку на матчах Кубка конфедераций, пообещав, что в будущем будут стараться ещё сильнее, чтобы не разочаровывать их.

Сборная России уступила Мексике и завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций, заняв третье место в группе A.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер Виталий Мутко выразил мнение, что сборная России по футболу, выступавшая на Кубке конфедераций, является лучшей за последние несколько лет.