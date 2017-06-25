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Черчесов записал специальное обращение для болельщиков сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов записал специальное обращение для болельщиков национальной команды после заключительного матча команды на Кубке конфедераций.
Об этом сообщается на официальной странице российской сборной в социальной сети Twitter.
«Турнир для нас, к сожалению, завершился, но мы хотели бы поблагодарить болельщиков. Мы чувствовали их поддержку везде: и в аэропортах, и во время общения на улице, и на стадионах. Читаем их отклики. Если в спортивном плане нам не удалось сделать то, что мы планировали, то в моральном, я думаю, мы сделали шаг вперёд. Нас ждут лучшие времена», — заявил Черчесов.
Сборная России уступила Мексике и завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России по футболу Фёдор Смолов не смог сдержать слёз после поражения в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций от команды Мексики.
Наставник @TeamRussia Станислав Черчесов благодарит болельщиков за поддержку! pic.twitter.com/WrOnyFi5NZ— Сборная России (@TeamRussia) 24 июня 2017 г.
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