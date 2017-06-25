Роналду раскритиковал газон на «Зенит-арене»

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду раскритиковал газон стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. 24 июня его команда там обыграла сборную Новой Зеландии в рамках Кубка Конфедераций со счетом 4:0, передает «Спорт-Экспресс».

«Поле было сложным, газон не очень хороший. Игру лучшего качества на нем было не показать. Мы сделали все, что могли, и вышли в полуфинал», - сказал Роналду.

Футболист отметил, что в полуфинале слабых сборных не будет, поэтому Португалию ожидает тяжелая игра, но сборная все равно настроена на победу.

Напомним, в матче с Новой Зеландией Роналду отличился лишь один раз – с пенальти. Португальцы вышли в полуфинал Кубка Конфедераций-2017 со второго места. Там они встретятся со сборной, занявшей первое место в параллельной группе.