Смолов не сдержал слёз после проигрыша мексиканцам на Кубке конфедераций

Сборная России проиграла команде Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.

Нападающий сборной России Федор Смолов не смог сдержать слёз после проигрыша команде Мексики.

Сборные России и Новой Зеландии завершили борьбу на Кубке конфедераций — 2017, Португалия и Мексика вышли в полуфинал.

Сборная России стала третьей хозяйкой Кубка конфедераций, не сумевшей выйти из группы. В 1997 году борьбу на первом этапе завершила Саудовская Аравия, а в 2001 году групповую стадию не сумела пройти Южная Корея.