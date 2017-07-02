Поветкин прокомментировал победу над Руденко

Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал победу над украинцем Андреем Руденко в бою за титул интернационального чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Слова спортсмена передает «Р-Спорт».

«Хочу поблагодарить всех за поддержку, она очень важна для меня. Андрей крепкий парень, у него большое сердце, и я знал, что просто так он не сдастся. Что-то не получалось, где-то застаивался. Будем исправлять ошибки и идти дальше. Будем становиться сильнее, этот бой был очень важен для меня», — рассказал Поветкин.

Бой состоялся в субботу, 1 июля, в Москве. Россиянин одержал победу единогласным решением судей (120:109, 120:108, 120:108). При этом в первом раунде Руденко получил повреждение шеи, из-за чего поединок был приостановлен.

Победа над Руденко стала для Поветкина 32-й. 23 из них он одержал нокаутом, при этом потерпел одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.