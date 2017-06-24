Депутат предложил дать в морду футболисту сборной России Жиркову

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев раскритиковал защитника сборной России Юрия Жиркова, получившего красную карточку в матче Кубка конфедераций с мексиканцами. Слова депутата в субботу, 24 июня, приводит «Чемпионат.com».

«Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись», — заявил Лебедев.

Ранее 24 июня сборная России уступила мексиканцам (1:2) в заключительном матче группового этапа и покинула Кубок конфедераций. Жирков получил первую желтую карточку на 9-й минуте встречи, вторую — на 68-й минуте при счете 2:1 в пользу команды Мексики.

33-летний Жирков выступает за сборную России с 2005 года. За это время он принял участие в 77 матчах и отметился двумя забитыми мячами. Вместе с национальной командой защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.