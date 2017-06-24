Португалия разгромила Новую Зеландию и вышла в полуфинал Кубка конфедераций

Сборная Португалии в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций забила четыре безответных мяча в ворота Новой Зеландии и вышла в полуфинал.

Действующие чемпионы Европы реализовали игровое преимущество дважды в первом тайме – отличились Криштиану Роналду и Бернардо Силва, а в концовке встречи Андре Силва и Нани закрепили результат – победа со счетом 4:0.

Таким образом, сборная Португалии вышла в полуфинал вместе с командой Мексики. Соперниками лучших команд Северной Америки и Европы станут лучшие коллективы группы В, в которых лидируют команды Германии и Чили.