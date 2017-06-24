Акинфеев — об ошибке в матче с Мексикой: мне пойти повеситься?

Голкипер и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев прокомментировал свою ошибку в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций с национальной командой Мексики.

«Ничего страшного, полоскайте меня. Что мне теперь, пойти повеситься? Соперник прибежал, забил мяч. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую пришлось расплатиться голом», — заявил Акинфеев.

Также голкипер выразил мнение, что российская сборная не заслуживала прекращение борьбы на столь ранней стадии турнира.

«Всегда обидно заканчивать борьбу. Ещё с юношеских лет. Сейчас крайне обидно. С нашей игрой можно сказать, что мы не заслуживали такого результата. Он справедлив, кто забил больше, тот и выходит дальше. Но к счастью, какая-то игра у нас появилась», — добавил Акинфеев.

Ошибка голкипера сборной России Игоря Акинфеева, неуверенно сыгравшего на выходе, привела ко второму голу команды Мексики в ворота россиян на Кубке конфедераций.

Сборная России уступила Мексике и завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд подверг критике выступление капитана и голкипера сборной России Игоря Акинфеева на Кубке конфедераций.