Роналду не примет участие в матче за третье место Кубка Конфедерации

Нападающий сборной Португалии Кришитану Роналду не примет участие в матче за третье место Кубка Конфедераций, передает ТАСС . По данным агентства, причиной того, что Роналду не выйдет на поле, стало рождение детей.

Ранее сообщалось, что 8 июня суррогатная мать родила футболисту близнецов. В связи с этим тренерский штаб сборной разрешил Роналду покинуть расположение команды.

Отметим, что Роналду признавался лучшим игроком по итогам всех трех матчей группового турнира Кубка.

Напомним, что сборная Португалии проиграла в первом полуфинале Кубка сборной Чили в серии после матчевых пенальти. Таким образом, португальцы поборются за третье место с проигравшим в матче Германия-Мексика. Игра состоится 2 июля.