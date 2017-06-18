Мисс Бум-Бум пообещала российским футболистам особую фотосессию

Бразильская топ-модель Сьюзи Кортес заявила, что болеет за сборную России и готова наградить футболистов «особой фотосессией с боди-артом», если они выйдут в финал Кубка конфедераций.

@teamrussia #СборнаяРоссии #TeamRussia #СборнаяРоссииПоФутболу #ConfedCup #КубокКонфедераций #КК2017 🔝⚽🇷🇺 Публикация от Suzy Cortez (@suzycortezoficial) Июн 18 2017 в 11:24 PDT

27-летняя Кортес — обладательница звания Мисс Бум-Бум. Это необычный бразильский конкурс красоты: жюри выбирает девушку с самыми красивыми ягодицами.

Бразильянка ранее выиграла конкурс «Мисс чемпионата мира — 2014», представляя Россию. С тех пор ей полюбилась наша сборная, а российские футболисты и болельщики начали писать ей письма и даже признаваться в любви, передает «Лайф»

Сьюзи Кортес призналась, что смотрит матчи Кубка конфедераций.

«Очень надеюсь, что Россия выиграет, а Португалия проиграет, и вы вместе с Мексикой выйдете в 1/2 финала. Если Россия выйдет в финал, готова поощрить ваших футболистов особой фотосессией с боди-артом. Так что пусть стараются!», - сказала модель.

Сегодня в 18:00 сборная Россия сыграет решающий матч с командой Мексики. Победа выведет россиян в следующий круг Кубка конфедераций.