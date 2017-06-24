Пермский кот Марсик назвал победителя Кубка конфедераций

Кот по имени Марсик из Пермского государственного университета предсказал победу сборной России в сегодняшнем матче с мексиканцами. Об этом сообщил сайт «59.ru».

Для выявления победителя был проведен специальный эксперимент. Кота-талисмана поставили на стол, где были две миски с одинаковым кормом.

Марсику предложили на выбор любую из них. У каждой миски находился лист А4 с соответствующей надписью футбольного участника. Предсказатель стремительно стал есть из российской чашки.

В университете отметили, что кот отныне будет предсказывать исход матчей, пока не допустит ошибку.

"Посмотрим, насколько это предсказание окажется верным. Эксперимент будет продолжаться до тех пор, пока Марсик не ошибется", — пресс-служба ПГНИУ.

Для сборной России это будет третий матч Кубка конфедераций. Первая встреча состоялась 17 июня, российская сборная обыграла команду Новой Зеландии. Во второй встрече, против Португалии, они потерпели поражение. Матч против Мексики пройдет 24 июня в Казани в 18:00 по мск.

Игра пройдет на стадионе «Казань Арена», где определится судьба подопечных Станислава Черчесова. По данным футбольных аналитиков, на кону репутация команды и шанс исправить провалы прошлых лет.