Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получила аттестат об окончании школы и поделилась впечатлениями от выпускного.

«На выпускном меня ничего не удивило, поскольку я знала, что у нас одна большая семья и мы всегда будем друг друга поддерживать. Очень много ребят-выпускников, которые выглядят сегодня просто потрясающе, у всех горят глаза. Все учителя, которые помогали нам в течение долгих лет, сейчас смотрели на нас добрыми глазами.

Я не близко знакома со всеми ребятами из нашей школы. У меня есть хорошие знакомые, но, к сожалению, так распорядилась жизнь, что не получилось познакомиться со всеми близко. Но я всегда чувствовала поддержку, поскольку нас всё время встречали в аэропорту, когда мы приезжали с соревнований. Мне всегда передавали поздравления, передавали, как ребята переживали за меня. Это очень приятно и всегда мне помогало.

Курьёзных случаев во время контрольных и экзаменов не помню. ЕГЭ сдала хорошо, даже несмотря на то, что подготовка велась в таком напряжённом графике. Нервничала, мы боялись, что не хватит времени подготовиться. Но закончилось всё хорошо, поскольку учителя всегда подстраивались под мой напряжённый график и даже ездили на нашу далёкую базу», — сказала Медведева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.