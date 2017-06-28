Bwin в России. История успеха всемирно известного бренда

Начало большого пути

История bwin началась в 1997 году в Вене. В тот момент в компании работало всего 12 сотрудников. С учётом растущего интереса к онлайн-ставкам на спорт было решено сосредоточиться на этой отрасли, и уже через год был запущен сайт букмекера. На тот момент он ещё назывался betandwin. Прорывом стал запуск приложения лайв-ставок. Решение было рискованным, но полностью оправдало себя. Проект стремительно развивался, и в 2010 году betandwin стал самым успешным первоначальным публичным предложением в истории австрийской фондовой биржи, сумев привлечь капитал в размере 55 млн евро.

С начала 2000-х betandwin начинает осваивать и другие рынки, запускает платформы онлайн-казино и игр, покер-рум. В связи с этим было решено провести ребрендинг. Это было сделано после того, как стало понятно, что бренд betandwin больше не подходит для широкого ассортимента развлекательных предложений, охватываемых компанией. Так в 2006 году появился bwin . Политика больших клубов В этом же году компания начинает активное продвижение бренда через профессиональный спорт. Bwin заходит с козырей и становится титульным спонсором «Милана», который в этом же сезоне становится победителем Лиги чемпионов. Компания также подписывает контракт с мюнхенской «Баварией» и становится премиальным партнёром клуба. Помимо этого bwin заключает множество контрактов с клубами второго эшелона, а также со спортивными федерациями — от баскетбола до мотогонок. Кульминацией стало подписание соглашения о титульном спонсорстве мадридского «Реала» . «Мы гордимся тем, что являемся спонсором самого большого футбольного клуба на планете», — рассказывал исполнительный директор bwin Манфред Броднер. После заключения контракта с «Реалом» о бренде bwin узнали во всём мире. Не могли не узнать.

Слияния и поглощения 2011 год – очередной важный момент в истории bwin. 1 апреля 2011 года компания объявила о слиянии с британским игорным холдингом PartyGaming. В результате была образован крупнейший в мире игорный онлайн-холдинг bwin.party, 48,4% акций которого стали принадлежать акционерам PartyGaming и 51,6% — bwin. 2014 год. Продолжающая развиваться bwin.party заинтересовала игорного гиганта GVC Holdings. Начался длительный процесс поглощения. Завершился он только к началу 2016 года и обошёлся GVC приблизительно в $ 1,5 млрд. Завершился настолько успешно, что акционеры GVC по итогам 2016 года получили незапланированные € 30 млн в виде дивидендов после того, как поглощение bwin.party принесло сверхприбыль.

Снова в игре На время переговоров с GVC bwin приостановил активное партнёрство с клубами и федерациями. Лакомые места на майках «Реала» оперативно разобрали другие бренды. В 2017 году в bwin вновь активизировали спонсорское направление. Компания стала официальным беттинг-партнёром сразу четырёх клубов испанской Примеры — «Вильярреала», «Валенсии», «Севильи» и мадридского «Атлетико». Было подписан четырёхлетний контракт с дортмундской «Боруссией». Bwin стал титульным спонсором «Большого шлема» по дартсу, который в 2017 году будет носить название bwin Grand Slam of Darts. В июне было объявлено, что легендарный чемпион мира и Европы Робер Пирес стал послом бренда.

Bwin в России Более 20 миллионов клиентов по всему миру. Германия, Великобритания, Италия, Мексика, Австрия, Франция… И теперь компания пришла на масштабный и развивающийся российский рынок. Совсем скоро любители интерактивных ставок в России смогут играть на платформе всемирно известного бренда. GVC Holdings и представители бизнесмена Александра Мамута провели длительную работу, результатом которой станет запуск проекта bwin.ru.

У bwin Россия крайне амбициозные планы, о чём на презентации бренда рассказал генеральный директор компании Дмитрий Сергеев

«Ещё на этапе планирования мы не раз задумывались о том, что рынку нужен крупный игрок с большим именем — компания, способная предоставить каждому продукт премиального качества с высоким уровнем клиентского сервиса. На этапе подготовки к запуску мы проанализировали ключевых игроков глобального рынка и сделали вывод, что самым популярным брендом у россиян в 2013-2015 годах являлся bwin. У нас амбициозные планы, которые мы начинаем реализовывать с целью увеличения своей доли на рынке интерактивных ставок. Наша основная цель – через три года войти в топ-3 по онлайн-сегменту беттинга и получить приблизительно 10% рынка. Мы поставили высокую цель и не сомневаемся в успехе», — сообщил Сергеев.

Старт приёма интерактивных ставок bwin в России запланирован на сентябрь 2017 года. Предварительная регистрация на сайте bwin.ru доступна уже сейчас.