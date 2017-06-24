На кону полуфинал: России сыграет с Мексикой на Кубке конфедераций

Футболисты сборной России сыграют в субботу с мексиканцами в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций. От результата этого матча зависит, выйдут ли хозяева турнира в полуфинал.

Перед заключительным туром в группе А у сборных Португалии и Мексики по четыре очка, у россиян – три, у команды Новой Зеландии – ноль. Игра пройдет на "Казань Арене", которая впервые примет матч сборной России.

Нужна победа

Проиграв португальцам, сборная России поставила себя в такое положение, что выйти в полуфинал Кубка конфедераций она сможет, скорее всего, только в случае победы над командой Мексики. В случае ничейного результата все будет зависеть от игры Португалия – Новая Зеландия: россиян устроит победа футболистов из Океании. Поражение от мексиканцев ставит крест на дальнейших перспективах команды Станислава Черчесова на Кубке конфедераций.

В своей истории сборные России и Мексики играли друг с другом два раза. В 1992 году россияне в Москве победили со счетом 2:0, а в 1994-м выиграли со счетом 4:1 в Окленде (США). Сборную тогда возглавлял Павел Садырин. Если вспоминать историю встреч советской сборной с мексиканцами, то в 11 играх было зафиксировано семь ничейных результатов, один раз выиграла сборная Мексики, трижды – команда СССР.

Мексиканцы считаются фаворитами

Сборная Мексики — единственный участник Кубка конфедераций-2017, который уже выигрывал данный турнир. И хотя мексиканцам предстоит играть на поле хозяев, именно команда Хуана Карлоса Осорио считается фаворитом предстоящего матча со сборной России.

"Мы чувствуем себя хорошо, у нас все прекрасно. Мы сделаем все, чтобы выйти из группы. Мы подходим к матчу с большой уверенностью, хотим добиться победы, чтобы наш выход не оставлял вопросов, но понимаем, что против россиян будет очень трудно, — сказал полузащитник команды Андрес Гуардадо журналистам. — Мы не можем подходить к такому важному матчу с мыслями о поражении. Мы верим в свой потенциал. Все факты указывают на то, что мы фавориты. Мы знаем, что нам нужно делать".

Главный тренер сборной Мексики отметил, что тактически его команда будет играть первым номером и постарается навязать свою игру сопернику.

"Я с большим уважением отношусь к команде России. Мы видели игру с португальцами, у россиян были временные недостатки, тем не менее, они находили возможности атаковать. Любые команды проигрывают, и команда Португалии в определенный момент была вынуждена сдерживать мощную атаку россиян. Мы будем стараться навязывать свою игру. Посмотрим на состав, который у них выйдет на поле, но мы будем готовы к любому сценарию", — сказал Осорио на пресс-конференции.

В предматчевой тренировке сборной Мексики участвовал защитник Эктор Морено, который получил травму в игре со сборной Новой Зеландии. А его коллега по амплуа Карлос Сальседо выбыл до конца турнира.

По мнению главного тренера сборной России Станислава Черчесова, впереди интересный матч, в котором его команда будет играть на победу.

"Раз (мексиканская) команда выше нас на столько строчек (в рейтинге ФИФА), это определяет, кто на бумаге лучше нас. Как я говорил, на турнире мы – единственная команда, которая не чемпион своего континента. Мы начали с нуля и двигаемся наверх. Нас ждет интересный матч, нам четко понятно, что нам надо делать. У мексиканцев есть варианты, у нас их нет. С одной стороны это хорошо, но с другой, мы должны четко понимать, что надо делать", — сказал Черчесов журналистам.

Россияне перед игрой со сборной Мексики тренировались в полном составе на "Казань Арене", где пройдет решающий для них матч группового этапа. Мексиканцы предпочли готовиться на стадионе "Центральный". А судьи кто?

Перед игрой мексиканские журналисты признавались, что их беспокоит вопрос судейства в предстоящем матче, но Хуан Карлос Осорио выразил уверенность в том, что игра пройдет честно. На встречу назначена бригада арбитров из Саудовской Аравии во главе с Фахадом Аль Мирдаси.

"Мы искренне верим в честность этой игры. Посмотрим, какая реакция будет после завершения матча. Я могу честно сказать, что на этом турнире ФИФА снова завоевала доверие в этом спорте. И верю, что завтра не будет странных ситуаций. Наоборот, думаю, арбитр будет принимать справедливые, прозрачные решения. Что касается остального, мы не думаем о всяких вещах, находящихся за полем, и на которые мы не можем повлиять. Мы не обращаем внимания ни на что из этого", — сказал Осорио на пресс-конференции.

Отметим, что в первом матче сборной Мексики на турнире арбитры впервые использовали опцию просмотра спорных моментов на видеоповторе и отменили гол португальцев.

Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что главными помощниками сборной России в матче станут ее болельщики, которые должны заполнить "Казань Арену".

"Что за глупости, это турнир ФИФА. Какой тут может быть административный ресурс?— возмутился Мутко в разговоре с журналистами, услышав вопрос о возможной благосклонности судей к россиянам. — В матче с португальцами наши просили посмотреть видеоповтор (а им не дали). Судьи живут изолированно, у них свой график. И какой административный ресурс мы можем включить… Это бесполезно, в ФИФА это не проходит. Весь наш административный ресурс – команда и болельщики".

Игра в Казани начнется в 18.00 по московскому времени.