Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан провел тайную встречу с нападающим "Монако" Килианом Мбаппе, чтобы обсудить с ним возможность перехода в мадридский клуб, передает "Р-Спорт".

Сообщается, что Зидан пообещал 18-летнему игроку, что он будет давать ему много игрового времени, передает L'Equipe.

По данным СМИ, на Мбаппе также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ". Трансферная стоимость игрока оценивается в €130 млн.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 44 матчах, в которых забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач.