Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Семь игроков футбольного клуба "Ривер Плейт" не прошли допинг-тест

Семь игроков клуба «Ривер Плейт» не прошли допинг-тест
Фото:
В допинг-пробах семи футболистов аргентинского "Ривер Плейта" были обнаружены следы запрещенного вещества, передает RT.
Сообщается, что в пробе игроков обнаружили запрещенное вещество гидрохлортиазид.
Среди игроков, которые провалили допинг-тест, оказались защитники Лукас Мартинес, Хонатан Майдана, полузащитники Камило Майяда, Леонардо Понцио, Игнацио Фернандес, а также нападающие Себастьяна Дриусси и Лукаса Аларио, сообщает аргентинский телеканал Cronica.
"Ривер Плейт" является 36-кратным чемпионом Аргентины и трехкратным победителем Кубка Либертадорес.
Еще 4 источника
Аргентина Спорт
Хонатан Майдана Лукас Аларио
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости