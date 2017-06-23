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Семь игроков футбольного клуба "Ривер Плейт" не прошли допинг-тест
В допинг-пробах семи футболистов аргентинского "Ривер Плейта" были обнаружены следы запрещенного вещества, передает RT.
Сообщается, что в пробе игроков обнаружили запрещенное вещество гидрохлортиазид.
Среди игроков, которые провалили допинг-тест, оказались защитники Лукас Мартинес, Хонатан Майдана, полузащитники Камило Майяда, Леонардо Понцио, Игнацио Фернандес, а также нападающие Себастьяна Дриусси и Лукаса Аларио, сообщает аргентинский телеканал Cronica.
"Ривер Плейт" является 36-кратным чемпионом Аргентины и трехкратным победителем Кубка Либертадорес.
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