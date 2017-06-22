СМИ: Роналду решил продолжить карьеру во Франции

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду намерен летом перейти в стан французского «Пари Сен-Жермен».

Об этом сообщает Marca.

По информации издания, по окончании Кубка конфедераций, Роналду намерен встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом и лично рассказать ему о своём желании продолжить карьеру во Франции.

Также отмечается, что португалец не собирается рассматривать предложения из Китая.

13 июня прокуратура Испании подала иск против Роналду за неуплату налогов на сумму €14,7 млн. Руководство «Реала» посоветовало португальцу заплатить штраф, а сам Роналду изъявил желание покинуть клуб.