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СМИ: Роналду решил продолжить карьеру во Франции
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду намерен летом перейти в стан французского «Пари Сен-Жермен».
Об этом сообщает Marca.
По информации издания, по окончании Кубка конфедераций, Роналду намерен встретиться с президентом «Реала» Флорентино Пересом и лично рассказать ему о своём желании продолжить карьеру во Франции.
Также отмечается, что португалец не собирается рассматривать предложения из Китая.
13 июня прокуратура Испании подала иск против Роналду за неуплату налогов на сумму €14,7 млн. Руководство «Реала» посоветовало португальцу заплатить штраф, а сам Роналду изъявил желание покинуть клуб.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о встрече с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а также о беседе с президентом Португальской футбольной федерации Жилберту Мадаилом и футболистом Криштиану Роналду.
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