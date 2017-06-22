Британский суд объявил банкротом легенду тенниса Беккера

Лондонский суд в среду признал банкротом немецкого теннисиста Бориса Беккера , заработавшего за время спортивной карьеры более $25 млн.

Причиной стал долг теннисиста банку Arbuthnot Latham & Co. с 2015 года, сообщает издание MarketWatch.

Адвокат теннисиста Джон Бриггс просил суд дать еще месяц на повторный залог недвижимости на Мальорке, благодаря которому Беккер мог бы получить более $6 млн. Специалист заявил, что "в денежных вопросах Беккер личность не слишком искушенная".

Суд отказался отсрочить судебный процесс еще на 28 дней, заявив об отсутствии существенных доказательств скорой уплаты долга, сообщает "Интерфакс"

Беккер написал в твиттере, что распоряжение суда его удивило, потому что у него есть средства на выплату долга, и объявил о намерении апеллировать данное решение.