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Британский суд объявил банкротом легенду тенниса Беккера
Лондонский суд в среду признал банкротом немецкого теннисиста Бориса Беккера, заработавшего за время спортивной карьеры более $25 млн.
Причиной стал долг теннисиста банку Arbuthnot Latham & Co. с 2015 года, сообщает издание MarketWatch.
Адвокат теннисиста Джон Бриггс просил суд дать еще месяц на повторный залог недвижимости на Мальорке, благодаря которому Беккер мог бы получить более $6 млн. Специалист заявил, что "в денежных вопросах Беккер личность не слишком искушенная".
Суд отказался отсрочить судебный процесс еще на 28 дней, заявив об отсутствии существенных доказательств скорой уплаты долга, сообщает "Интерфакс".
Беккер написал в твиттере, что распоряжение суда его удивило, потому что у него есть средства на выплату долга, и объявил о намерении апеллировать данное решение.
49-летний Беккер - шестикратный обладатель Большого шлема, в 1985 году стал самым юным победителем Уимблдонского турнира. До прошлого года он в течение трех лет тренировал сербского теннисиста Новака Джоковича, который под его руководством завоевал несколько титулов Большого шлема.
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