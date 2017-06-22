Аршавин забил мяч в полуфинале Кубка Казахстана

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин забил мяч в матче полуфинала Кубка Казахстана с «Ордабасы». Видео появилось на YouTube-канале СПОРТ ОБЗОРЫ от \VNN\.

Аршавин отличился на 30-й минуте встречи. Он получил пас от партнера и в касание низом пробил с линии штрафной точно в ближний угол. «Кайрат» одержал победу со счетом 3:1. В первом матче 1/2 команды сыграли вничью 0:0, «Кайрат» вышел в финал турнира.