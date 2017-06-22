Южная Корея предлагает провести часть Игр-2018 на территории КНДР

Часть Олимпийских игр 2018 года может на своей территории принять КНДР, передает RT. С таким заявлением выступил министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван.

"Мы бы хотели предложить КНДР провести на своей территории некоторые соревнования Олимпиады-2018, которая пройдет в Пхенчхане. Надеемся, что это может послужить снятию политической напряженности между нашими странами. В частности, можно провести соревнования по горнолыжному спорту в центре Масикрен в КНДР.