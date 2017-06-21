Роналду: Давили российские болельщики, но мы были лучше

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 2-го тура группового раунда Кубка конфедераций против России (1:0).

«Впервые Португалия победила в России, и я очень рад. Мы знали, что будет сложная игра против непростой команды. На нас давили российские болельщики, но мы были лучше. У нас четыре очка, можно поздравить нашу команду», — передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».