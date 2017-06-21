Черчесов назвал причину поражения от португальцев на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение команды в матче группового этапа Кубка конфедераций с португальцами. Его слова в среду, 21 июня, приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Мандража не было, пошла подача, прозевали игрока. Подать дали, завершить дали. Прекрасно знали, кто куда должен перемещаться», — отметил он.

По словам наставника, «игра складывается иногда не так, как мы хотим». «Мы при нескольких моментах теряли мяч, до ударов дело не доходило. Во втором тайме мы это исправили, имели моменты, но их не реализовали», — заявил Черчесов.

Ранее 21 июня россияне уступили сборной Португалии со счетом 0:1. Единственный гол на восьмой минуте встречи забил Криштиану Роналду. Он был признан лучшим игроком матча. Португальцы возглавили турнирную таблице группы А с четырьмя очками, россияне идут вторыми с тремя очками.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования проходят в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.