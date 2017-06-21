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Колобков: сборная России могла сравнять счет в матче с Португалией

Колобков оценил матч РФ с Португалией
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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал результат матча Кубка конфедераций, в котором российская сборная проиграла команде Португалии с минимальным счетом (0:1).
"Ребята старались, были шансы сравнять. Да, по именам португальцы объективно сильнее. Но игра была равной. В первом тайме мы играли хуже, а во втором очень достойно. Когда хорошая игра, время летит быстро. Глушаков понравился, как и все. Но по турнирной таблице самая важная встреча с Мексикой. Команда у нас достойная, играющая с большим желанием", - цитирует его "Р-Спорт".
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