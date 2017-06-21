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Роналду нашел способ избежать тюрьмы

Португальский форвард «Реала» Криштиану Роналду может избежать тюрьмы за налоговые нарушения, если в течение 60 дней выплатит испанским властям 14,8 миллиона евро. Об этом сообщает Cope.
По данным издания, признание вины и возмещение ущерба станут смягчающими обстоятельствами в деле Роналду. В таком случае его приговорят к двум годам тюрьмы, но срок, скорее всего, будет условным.
Испанская прокуратура обвинила Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму около 14,7 миллиона евро. Футболист вину не признал и пообещал доказать необоснованность обвинений.
Cope отмечает, что нарушение Роналду носит более тяжкий характер, чем действия игрока «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси.
В мае Верховный суд Испании постановил, что Месси несет ответственность за три налоговых правонарушения. Обвинительный приговор в отношении Месси был вынесен из-за ухода от налогов на сумму в 4,1 миллиона евро в 2007-2009 годах.
Речь идет о деньгах, которые игрок получал за использование его имиджа. Суд дал спортсмену и его отцу по семь месяцев тюремного заключения за каждый год нарушений. Отца Месси вдобавок оштрафовали на 1,5 миллиона евро. Адвокаты футболиста утверждали, что Месси ничего не знал о махинациях и доверял своему отцу и советникам все финансовые дела.
Позже стало известно, что прокуратура Испании заподозрила главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в налоговых нарушениях на сумму 3,3 миллиона евро. По данным издания, речь идет о двух налоговых преступлениях, якобы совершенных им в период с 2011-го по 2012 год.
В Испании, если человек ранее не совершал правонарушений, тюремное заключение сроком до двух лет для него обычно оказывается условным.
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