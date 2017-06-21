Букмекеры оценили шансы сборной России победить Португалию на Кубке конфедераций

21 июня в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций встретятся сборные России и Португалии. Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу России за 4.50. Шансы Португалии на победу оценены коэффициентом 1.94. Поставить на ничью можно за 3.48 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.11, а на ТМ 2,5 гола — за 1.81.