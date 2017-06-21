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Тайгера Вудса госпитализировали из-за проблем с приемом обезболивающих
Фото: Palm Beach county sheriff's office
Американский гольфист Тайгер Вудс госпитализирован из-за проблем с приемом обезболивающих лекарств. Об этом сообщает Assosiated Press.
Агент гольфиста Марк Стайнберг не уточнил, как долго Вудс пробудет в больнице. О тяжести состояния 41-летнего спортсмена также не сообщается.
29 мая сообщалось, что Вудса арестовали во Флориде за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
Вудс — 14-кратный победитель турниров серии «Мэйджор» (самые престижные соревнования в мужском гольфе) и уступает по этому показателю лишь Джеку Никлаусу, в активе которого 18 титулов.
В феврале 2015 года он объявил о приостановке карьеры. Вудс отметил, что недоволен своей спортивной формой. За последние несколько лет гольфист перенес три операции на позвоночнике. Последний раз 41-летний Вудс выходил на поле в августе 2015 года.
В 2009 году Вудс стал первым в истории спортсменом-миллардером.
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