С Россией не будет просто»: главный тренер сборной Португалии — о предстоящем матче Кубка конфедераций

Сборные России и Португалии по футболу встретятся 21 июня на групповом этапе Кубка конфедераций. Главный тренер чемпионов Европы Фернанду Сантуш и защитник Пепе рассказали о подготовке команды к игре, оценили готовность Криштиану Роналду и объяснили, почему считают российский коллектив сложным соперником.

«Мы дадим всему португальскому народу повод порадоваться за нас»

Пресс-конференция началась с вопросов защитнику Пепе. Экс-игрок «Реала» оценил подготовку Криштиану Роналду к матчу с Россией, рассказал о своём клубном будущем и положительно отозвался о видеоповторах, хотя сам был лишён гола из-за них.

— Российский тренер Анатолий Бышовец любит рассказывать, как тренировал вас в юном возрасте в «Маритибе». Что вы помните о нём и как относитесь к этому специалисту? — О, Бишовет (так его фамилию произносит Пепе — RT). Все тренеры были очень важны для моего развития в качестве игрока. Мне было 18-19 лет, когда я работал с Бышовцем. Я очень хорошо помню то время, для меня это дорогие воспоминания. Я пытался по максимуму получить от каждого тренера, с которым сталкивался за карьеру. — О, Бишовет (так его фамилию произносит Пепе — RT). Все тренеры были очень важны для моего развития в качестве игрока. Мне было 18-19 лет, когда я работал с Бышовцем. Я очень хорошо помню то время, для меня это дорогие воспоминания. Я пытался по максимуму получить от каждого тренера, с которым сталкивался за карьеру.

— Клубный сезон с «Реалом» продлился для вас очень долго, у вас было немного выходных. Чувствуете усталость от этого?

— Нет, мы чувствуем мотивацию, мы давно стремились к тому, чтобы сыграть здесь. Хотим принести счастье своим болельщикам. Когда мы надеваем экипировку сборной, усталость сразу проходит. Все стараются делать всё возможное, чтобы высоко держать марку Португалии.

— Что ожидаете от российской сборной? И насколько ситуация вокруг Криштиану Роналду сказывается на вашей команде?

— Мы сплочённая команда. Все футболисты очень напряженно работают, выкладываются на поле, борются за мяч. Мы готовимся и скромно попытаемся выиграть, потому что понимаем, что это будет непросто. У нас есть футболисты, способные биться за победу. Надеюсь, мы дадим всему португальскому народу повод порадоваться за нас. Роналду думает только о том, чтобы показать себя как можно лучше, пройти с командой максимально далеко, полностью раскрыть потенциал. Португалия впервые играет на Кубке конфедераций, это большая привилегия для всех нас. Роналду — ещё один мотивированный игрок в её составе.

— Где вы будете играть в следующем сезоне?

— Пока что я думаю только о сборной, хочу получить опыт, выступая за неё на турнире. У меня нет контракта, нет договорённости с одним из клубов, я сконцентрирован только на национальной команде.

— Что Португалии надо изменить, чтобы одержать победу?

— Нужно быть приверженцами своего стиля, пользоваться своими индивидуальными качествами и возможностями. В матче с Мексикой нам немного не повезло, мы получили два мяча в концовках обоих таймов. Но это футбол. Завтра будет сложная игра, мы должны быть полностью на высоте.

— Что вы думаете о видеоповторах, должны ли они использоваться на чемпионате мира?

— Здесь не всё так просто, нужно учитывать много факторов, связанных с ними. Поскольку я футболист, то считаю, что видеоповторы пойдут на пользу всем. Их использование здесь — ценный эксперимент, ему надо дать ход и оказать поддержку.

«Видеоповторы? Совершенен лишь создатель»

Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш похвалил российскую команду, рассказал, с кем обсудил её перед приездом на Кубок конфедераций, а также прокомментировал скандал вокруг Роналду.

— Вы общаетесь с Дмитрием Аленичевым, который играл под вашим руководством. Обсуждали с ним Кубок конфедераций, что он вам пожелал?

— Да, мы много общаемся, с тех пор как он играл у меня в «Порту». Мы близкие друзья. Выходим на связь каждый месяц, он дорогой для меня друг. Когда мы приехали в Россию, то побеседовали снова.

— На прошлой неделе Роналду не очень хорошо себя чувствовал в эмоциональном плане. В каком он сейчас состоянии, перейдёт ли в другой клуб?

— Завтра нас ждёт важный матч с Россией, все футболисты сконцентрированы на нём, и Роналду особенно. — Показалось, что на последних минутах встречи с Мексикой португальцы испытали слишком серьёзное давление…

— Мы привыкли к игре под давлением. Простых матчей у нас просто не бывает, так как нет лёгких соперников. Моим игрокам надо делать правильные вещи в нужный момент. Не забывайте, что большинство из них участвовали в главном триумфе португальского футбола год назад. Я на 100% полагаюсь на них. Мы выйдем против противника, который целый год готовится к этому турниру и надеется выстрелить на чемпионате мира. Сборная России играет дома, она пережила обновление состава, с ней не будет просто. Ждём сложного матча. До Кубка конфедераций у нас была всего одна официальная игра, вся работа была проделана перед ней. Сейчас мы уже проводим доработку к каждой конкретной встрече.

— Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что за видеоповторами будущее футбола. Согласны с ним и можете ли выделить что-то негативное в них?

— Видеоповторы уже работают на Кубке конфедераций, так зачем обсуждать, нужны они или нет? Все команды в одинаковых условиях. После турнира компетентные люди обдумают этот вопрос. В жизни совершенства нет. Совершенен лишь Создатель. Уверен, в ФИФА вынесут лучшее решение на этот счёт.

— Вы говорили, что вам пришлось тяжело в концовке матча с Мексикой. Португалия не владела мячом. Как это можно изменить?

— Этого не исправить перестановками в составе. Такое всегда случается. Нельзя играть одним и тем же составом, особенно после долгого сезона. Мы знали это до приезда, готовились с учётом этого. Попытаемся с Россией сыграть на максимальном для нас уровне. У нас всегда одна цель — побеждать. С Мексикой получился не совсем тот результат, что мы хотели.

— Будет ли Андре Силва в стартовом составе?

— Номер у него на спине будет тем же. Завтра решу, как использовать этого игрока. Пока что футболисты не знают, кто будет играть. Мы даже не потренировались на «Спартаке» . Только завтра на построении ребята узнают состав.

— Год назад говорили, что сборная Португалии показывает незрелищный футбол на победном для неё чемпионате Европы. Можете сказать, что сейчас вы стали играть красивее?

— Я не знаю, что такое зрелищный и красивый футбол. У каждого свои представления, свои толкования эти слов. Нет единого мнения. В футболе важно только побеждать. Играть красиво и не быть чемпионом Европы я не хочу. Иначе бы я не был здесь. Мы всегда, в каждом матче, играем с целью взять верх. За 21 официальную игру под моим руководством мы всего один раз проиграли и провели три-четыре ничьих. В остальных случаях были победы.

— Насколько сейчас сказывается отсутствие Ренату Саншеша?

— Сегодня у него важная игра на чемпионате Европы до 21 года против Испании. Желаю ему удачи.

— Что думаете о лучшем нападающем сборной России Фёдоре Смолове? Кого из россиян опасаетесь?

— Я с уважением отношусь ко всем россиянам. У этой сборной качественные новые игроки. Это не та команда, что выступала на прошлых турнирах. Она неуклонно растёт, играет лучше и лучше, футболисты выглядят, как единое целое. Все они наделены высокими техническими качествами. За несколько месяцев они сформировались как команда. Но мы не боимся соперника. Нам нужно оставаться скромными, выходя на поле против мощного оппонента. — Можно сказать, что этот матч будет сродни финалу Евро-2016?

— Все матчи на Кубке конфедераций как финалы. Это короткий турнир, в этом заключается его дух, с которым надо считаться. Для России завтрашняя игра тоже финал: если она победит, то почти выйдет в плей-офф. Каждый здесь стремится к победе.