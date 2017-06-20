Олимпийский чемпион по хоккею Мыльников скончался в возрасте 58 лет

Олимпийский чемпион 1988 года, бывший вратарь хоккейной сборной СССР Сергей Мыльников скончался во вторник в возрасте 58 лет. Об этом ТАСС сообщили в отделе информации хоккейного клуба "Трактор".

"О смерти нам сообщил его сын - Сергей Мыльников-младший. В чем причина смерти, нам неизвестно", - сказали в отделе информации.

Мыльников родился в Челябинске и большую часть карьеры провел в "Тракторе", за который выступал с 1976 по 1980 годы, а также с 1983 по 1989-й. С 1980 по 1982 годы он играл за СКА. В составе сборной СССР Мыльников также становился трехкратным чемпионом мира (1986, 1989, 1990). В 2014 году он был включен в Зал славы отечественного хоккея.