Сборная Мексики обыграла Новую Зеландию на Кубке конфедераций

Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче группового этапа Кубка конфедераций. Об этом сообщает «Советский спорт».

Команда Мексики набрала 4 очка и потеснила сборную России (3 очка) со второго места в турнирной таблице группы А. Новозеландцы проиграли оба матча и замыкают квартет. Португальцы (4 очка) лидируют, опережая мексиканцев по дополнительным показателям.

21 июня сборная России уступила португальцам с минимальным счетом 0:1. Единственный мяч забил Криштиану Роналду . В заключительном туре групповой стадии россияне сыграют с мексиканцами, португальцы с новозеландцами.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.