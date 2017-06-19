Американский боец пообещал нокаутировать Емельяненко

Американский тяжеловес Мэтт Митрион заявил, что в бою с Федором Емельяненко 24 июня отправит российского бойца в нокаут. «Федор – легенда, но мне платят не за то, что я им восхищаюсь. 24 июня я покажу, что никто не способен терпеть мои удары три раунда. Я нокаутирую его. После гонга рефери поднимет мою руку», - заявил Митрион.

Поединок должен был состояться еще в феврале, однако был перенесен из-за обострившейся болезни почек у американца. Поединок легенды российского ММА с Мэттом Митрионом запланирован на 24 июня в Нью-Йорке.